تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو ظهرت خلاله جرادة تقف على جبين الفنان محمد عبده أثناء أدائه وصلة غنائية في الحفل الذي أقيم في القصيم أمس الجمعة. وأظهرت اللقطات مُحافظة الفنان محمد عبده على نبرة أدائه أثناء تأديته مقطعاً من أغنية “مذهلة” ولم يسمح للموقف بأن يؤثر عليه.

وأبانت اللقطات الفنان محمد عبده وهو يأخذ الجرادة بيده ورفعها أمام الجمهور الذي تفاعل معه بشكل لافت.

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كانت هذه تفاصيل خبر شاهد: ردة فعل الفنان محمد عبده بعدما وقفت جرادة على جبينه أثناء إحيائه حفلا في القصيم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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