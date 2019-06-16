شاهد.. أحمد مجدي يُهنئ الفائزين بجوائز مهرجان مصر دوت بكره للأفلام القصيرة

حرص الفنان أحمد مجدي على تهنئة الفائزين بجوائز مهرجان "مصر دوت بكرة" للأفلام القصيرة، في دورته الخامسة، الذين تم تكريمهم في حفل الختام، الذي أقيم أمس.

كتب مجدي، عبر حسابه بموقع إنستجرام: "إمبارح كان ختام مهرجان مصر دوت بكرة

للأفلام القصيرة.. اتفرجت مع يسرا اللوزي، والمخرج محمد حماد، أعضاء لجنة التحكيم، على ٤٨ فيلمًا.. المهرجان بيقدم ١٠ جوائز وجائزتين للجمهور.. أضفنا جائزة لجنة التحكيم والإدارة، وافقت شاكرة أنهاتكون مادية، وأضفنا أيضًا تنويهين.. ١١ فيلمًا بين الجميل والجيد، أخدت الجوائز برضا وتوافق اللجنة.. مبروك لكل الفائزين وبالتوفيق للجميع".يذكر أن "مصر دوت بكرة"، هو مهرجان محلي سنوي للأفلام القصيرة، يهدف إلى إلقاء الضوء على صانعى الأفلام المصريين الهواة والمحترفين، ومنحهم الفرصة لمشاركة رؤيتهم عن طريق مشاركة أفلامهم.