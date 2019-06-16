حرص الفنان أحمد مجدي على تهنئة الفائزين بجوائز مهرجان "مصر دوت بكرة" للأفلام القصيرة، في دورته الخامسة، الذين تم تكريمهم في حفل الختام، الذي أقيم أمس.
كتب مجدي، عبر حسابه بموقع إنستجرام: "إمبارح كان ختام مهرجان مصر دوت بكرةللأفلام القصيرة.. اتفرجت مع يسرا اللوزي، والمخرج محمد حماد، أعضاء لجنة التحكيم، على ٤٨ فيلمًا.. المهرجان بيقدم ١٠ جوائز وجائزتين للجمهور.. أضفنا جائزة لجنة التحكيم والإدارة، وافقت شاكرة أنها
يذكر أن "مصر دوت بكرة"، هو مهرجان محلي سنوي للأفلام القصيرة، يهدف إلى إلقاء الضوء على صانعى الأفلام المصريين الهواة والمحترفين، ومنحهم الفرصة لمشاركة رؤيتهم عن طريق مشاركة أفلامهم.
كانت هذه تفاصيل خبر شاهد.. أحمد مجدي يُهنئ الفائزين بجوائز مهرجان مصر دوت بكره للأفلام القصيرة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.