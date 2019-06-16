فيديو.. "ايه اللي فيها مش فيا" لياسمينا العلواني تقترب من الـ300 ألف مشاهدة

حققت أغنية "ايه اللي فيها مش فيا"، للمطربة ياسمينا العلواني، نجمة أراب جوت تالنت، 288,861 ألف مشاهدة، وذلك بعد مرور خمس أيام على طرحها بطريقة الفيديو كليب، عبر قناتها الرسمية بموقع الفيديوهات العالمي "يوتيوب".

يشار إلى أن أغنية "ايه اللي فيها مش فيا"، كلمات يحيى محفوظ، ألحان محمد مصباح، توزيع طارق توكل، وتأتي ضمن ألبومها الأول الذي يضم 9 أغنيات، وسيتم طرحهم 18 من

الشهر الجاري.

يذكر أن انطلاقة ياسمينا العلواني الفنية جاءت من خلال برنامج المواهب الشهير "أراب جوت تالنت"، في الموسم الرابع له، وحصلت فيه على الباز الذهبي الذي أهلها للمرحلة النصف النهائية مباشرة، من بعدها نالت شهرة واسعة على السوشيال ميديا.

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