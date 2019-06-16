شاهد.. لحظة تكريم نادية الجندي ومحمد مختار بمهرجان الزمن الجميل

نشرت الفنانة ناديه الجندي صورا لها برفقة طليقها الفنان محمد مختار لحظة تكريمها، في مهرجان "الزمن الجميل"، الذي تُقام فعالياته في لبنان للسنة الرابعة على التوالي، وذلك لبصمتها وتاريخها في مجال الفن.
ظهرت نادية في الصورة التي نشرتها عبر حسابهابموقع "إنستجرام"، إلى جانب مختار أثناء تسلمها الجائزة التي حملت أسمها ولقبها الشهير "نجمة الجماهير"، وعلقت عليها قائلة: "تكريمنا أنا ومحمد مختار اليوم من لبنان في مهرجان الزمن الجميل.. ألف
يذكر أنه تم تكريم عدد من الفنانين المصريين الذين سافروا إلى لبنان، لحضور فعاليات مهرجان "الزمن الجميل"، منهم الفنانة الكبيرة سميحة أيوب، خالد ذكي، عفاف شعيب، كما تم تكريم الفنانة الراحلة هند رستم في وجود ابنتها، وعرض عدد من فساتينها التي ارتدتها في أشهر أفلامها.
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