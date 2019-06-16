شمس الكويتية تصف من لا يحضر حفلها في الرياض ب ” الحيوان “

كتب امير فتحي في الأحد 16 يونيو 2019 12:56 مساءً - شاركت الفنانة شمس الكويتية عبر حسابها الشخصي على تويتر صورة لبوستر الحفل الذي سيقام يوم الجمعة المقبل 21 يونيو في مركز الملك فهد الثقافي بالرياض وتنظمه الهيئة العامة للترفيه بالسعودية .
وطالبت المطربة شمس جمهورها بأن يحضروا الحفل وأكد الكثير من متابعيها على الحضور بينما أخبرها عدد من المتابعين إنهم لم يحضروا الحفل .
لتفاجئ شمس الكويتية متابعيها بالرد بوصف من لم يحضر الحفل بإنه ” حيوان ” فكتبت قائلة : ” مين الحيوان اللي قال ما أقدر أجي ” .
وأوضح بوستر الحفل أن الفنان السعودي ” زايد الصالح ” والفنانة العالمية ” ناتاشا ” سيشاركون شمس الكويتية في إحياء الحفل معها .. وأن ريع الحفل سيكون لصالح جمعية أصدقاء لاعبي كرة القدم الخيرية .
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