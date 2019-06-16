ناهد السباعي: طلّقتُ الزّواج بالثّلاثة.. وحسن الرداد ليس دكتاتورًا!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - حسمتْ الفّنانة، ناهد السباعي، موقفها من الزّواج بعد أزمة انفصالها، أواخر العام الماضي، مؤكّدة، أنّها ليست مستعدّة للارتباط في الوقت الحاليّ نهائيًا.

وشدّدت السباعي، خلال استضافتها في أحد البرنامج التلفزيونيّة، على نبذها فكرة الزّواج أكثر من مرّة، لافتةً، إلى أنّها ترفض قطعيًا أنْ تكون الزّوحة الثّانية، مهما كانت الأسباب والدّوافع.

وأشارت، إلى أنّها مثل كلّ الفتيات تحلم بالزّواج، والإنجاب، وتكوين أسرة، ولكنّها غير مستعدّة، متمنيةً أنْ يكون زوجها رجلاً "جدع" و"طيب" لأنّها تنتمي إلى برج الجوزاء.

وعن خلافات المسلسل، أكّدت، أنّ نهاية العمل كانت مصدر خلافٍ بينها، وبين حسن الرداد، وانّها حريصة على أنْ يعرف المُشاهد لماذا تغيّر موقفها من رفض الزّواج طوال أحداث العمل، إلى الموافقة فى نهاية العمل.

Advertisements

وبينّت، أنّ حسن الرداد ليس دكتاتورًا، بل وعلى العكس، كان شخصًا قريبًا من جميع العاملين بالمسلسل، وعقّبَ حسن الرداد على كلامها، كاشفًا عن أنّ السباعي "كانت بتذاكر المشاهد بزيادة".

ولفتت، إلى أنّها فور عرض العمل عليها، كانت سعيدةً بالتّعاون مع مخرج مبدع، وقريب جدًا من المشاركين بالعمل، بالإضافة إلى فريق العمل الرّائع.

وأكّدت، أنّ المسلسل بعيد جدًا عن فكرة فيلم "الزوجة 13"، متابعةً: "كنت سعيدة أن اسمى فريدة شوقى وتحمست للعمل"، مؤكّدة، بأنّها سعيدة وفخورة بأنّها حفيدة فريد شوقى، واستطردت: "كنت أذاكر دورى بعناية واهتمام لأن إضحاك المشاهدين أصعب بكثير من البكاء والدراما".

واستضاف الليثي، نجوم مسلسل الزوجة 18 حسن الرداد وناهد السباعي، وآية سماحة، والمخرج مصطفى بكري.