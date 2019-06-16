أنجيلا بشارة طليقة وائل كفوري تستعرضُ جمالها بعد إعلان انفصالها رسميًا!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - فرض الفنّان اللّبنانيّ، وائل كفوري، حالة من السّرّيّة على حياته الشّخصيّة، وخصوصًا الزّوجيّة، فطوال فترة زواجه من أنجيلا بشارة. لم يشارك كفوري أيّ صورة تجمعهما، أو تحدّث عنها في أيّ لقاء تلفزيونيّ.

على العكس، دائمًا ما كان يحاول الفنّان اللّبنانيّ التّهرّب من أيّ سؤال يؤكّد زواجه أو انفصاله، وعند ظهوره قبل فترة في برنامج تخاريف، الذي تقدّمه الإعلاميّة، وفاء الكيلاني، لم تستطع الأخيرة أخذ أيّ تصريح يؤكّد فيه انفصاله، بالرّغم من إصراره، أنّ الزّواج مشروع فاشل.

ولم يكن للسّيّدة أنجيلا بشارة، أو ابنتيها من الفنّان وائل كفوري، أيّ ظهور، ولا صور واضحة، إلا بعض الصّور المسرّبة.

Advertisements

لكنّ بشارة قرّرت كسر الحصار المفروض عليها، وذلك بعد إعلان كفوري طلاقه منها بشكل رسميّ، عبر برنامج الإعلاميّة، ريما نجيم، إذْ قامت بشارة مؤخرًا، بنشر صور جديدة لها، تكشف فيها عن جمالها، وشكلها بأسلوب صريح.

واعتبر البعض، أنّ الهدف الحقيقيّ لنشر آنجيلا بشارة صورها، هو إغاظة طليقها الفنّان وائل كفوري، خاصّة أنّها في أحد الصّور ظهرت تتوسّط ابنتيها، كما أنّه وسبق لها الرّدّ على الإعلاميّة اللّبنانيّة، ريما نجيم، بعد إعلانها خبر الطّلاق بـ "فكرتك أذكى من هيك".