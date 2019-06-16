بدء محاكمة عمر البشير بتهمة ” الثراء الحرام ” الأسبوع المقبل

كتب امير فتحي في الأحد 16 يونيو 2019 11:57 صباحاً - أعلن النائب العام السوداني ” الوليد سيد أحمد ” عن موعد بدء محاكمة الرئيس السابق عمر البشير أمام المحكمة يوم السبت المقبل .

وأن البشير سيحال إلى المحاكمة بعد انتهاء الفترة المحددة للاستئناف ومدتها أسبوع بعد أن وجهت النيابة العامة للرئيس المخلوع الخميس الماضي تهم فساد فيما يتعلق بالثراء الحرام وغسل الأموال وقتل المتظاهرين وحيازة النقد الأجنبي .

فكان قد أعلن في إبريل الماضي الفريق أول ” عبد الفتاح البرهان ” رئيس المجلس العسكري عن العثور على مبلغ قيمته 113 مليون دولار في مقر إقامة البشير اثناء تفتيشه .

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وصرح النائب العام أيضا خلال مؤتمر صحفي في الخرطوم أن الدعاوي الجنائية المتعلقة بالفساد تم تحريكها والتحري فيها وتم فتح 41 دعوى جنائية ضد رموز النظام السابق وأن معظم التهم بحقهم مرتبطة بقضايا حيازة الأراضي .. وستستكمل إجراءات القبض والتحري في الأسبوع المقبل .

ويأتي إعلان النيابة العامة عن موعد انطلاق محاكمة عمر البشير بعد مرور أكثر من شهرين بعد أن أطيح به من قبل الجيش في 11 إبريل الماضي بعد أشهر من الاحتجاجات التي شهدتها البلاد اعتراضا على حكمه الذي استمر ل 30 عاما .