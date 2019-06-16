كيف ردت عبير صبري على متابع وصف زوجها ب ” المحروس ” ؟

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كتب امير فتحي في الأحد 16 يونيو 2019 11:57 صباحاً - نشرت الفنانة المصرية عبير صبري صورة على حسابها الشخصي على موقع ” إنستجرام ” وكتبت معلقة عليها : ” إذا منحك الله فرصة جديدة للحياة فلا تكرر أخطاءك القديمة ” .
ليأتي أحد متابعيها معلقا على الصورة ساخرا منها وواصفا زوجها ب ” المحروس ” قائلا : ” والله إنتي اللي شاطرة واستغليتي الفرصة كويس ومعملتيش زي الباقيين اللي اتدلعوا واشتغلوا وما أخدوش واحد خليجي مرحرح زي جوزك المحروس وأكيد دي فرصة مافيهاش كلام ” .
مما أثار غضب عبير صبري لترد ردا عنيفا على التعليق قائلة : ” يا أستاذ أنا زوجي مش خليجي مع إنه يشرفني طبعا لكن زوجي فلسطيني ويبدو إنك فاهم الجواز غلط على إنه مصلحة ويمكن حضرتك ده اللي بتطبقه على نفسك ” .
وتابعت معلقة على وصف زوجها بالمحروس قائلة : ” وكمان لما تتكلم عن زوجي متقولش المحروس تحترم نفسك وانت بتتكلم ” .
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