عاصي الحلاني نجم أقوى حفلات السعودية في القطيف

متابعة بتجـــــــــرد: يحيي فارس الغناء العربي عاصي الحلاني حفلًا غنائيًا كبيرًا ضمن فعاليات “حفلات السعودية في القطيف” يوم ٢٠ حزيران/يونيو الجاري.

ومن المقرر أن يقدم عاصي خلال الحفل باقة من أجمل أغنياته القدية والجديدة.

هذا وأعرب عاصي الحلاني عن سعادته بلقاء الجمهور السعودي حيث كتب بتعليقه على بوستر الحفل عبر صفحاته على مواقع التواصل الإجتماعي: “‏وان شاء الله بتكون ليلة من العمر في ارض المحبة والخير”.

تجدر الإشارة إلى أن عاصي الحلاني طرح مؤخرًا أغنية جديدة بعنوان “اضحكي” من كلمات عامر لاوند، ألحان علي حسون وتوزيع طارق مجدلاني وسليمان دميان وإنتاج شركة “روتانا” للصوتيات والمرئيات.

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