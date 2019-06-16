جينيفر لوبيز تتحدث عن زواجها من أليكس رودريغيز.. إليكم ما قالته

متابعة بتجـــــــــرد: تحدثت النجمة العالمية جينيفر لوبيز عن زواجها من خطبيها لاعب البيسبول أليكس رودريغيز لسافانا غوثري في برنامج Today.

وكشفت لوبيز إنها لطالما كانت جاهزة للزواج من جديد مشيرةً إلى أنها ترغب في تمضية بقية حياتها برفقة أليكس رودريغيز.

وقد قالت لوبيز البالغة من العمر 49 عاماً أنها تُريد التقدم في السنّ إلى جانب أليكس لافتةً إلى أن زواجها منه لن يكون كالتجربات السابقة التي عاشتها.

والجدير ذكره، أن لوبيز كانت قد أعلنت خطوبتها الرسمية من أليكس في آذار الماضي بعد عامين على علاقتهما العاطفية.