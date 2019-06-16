توتر واضح بين ميغان ماركل والأمير هاري – بالفيديو

متابعة بتجـــــــــرد: ضجت مواقع التواصل الاجتماعي بفيديو لدوقة ساسكس ميغان ماركل وزوجها الأمير هاري في الاحتفال الرسمي لعيد الملكة إليزابيث الـ الـ93 Trooping the Colour.

وفي التفاصيل، فقد ظهر الأمير هاري وهو يطلب من زوجته الاستدارة والنظر إلى الأمام ما أظهر حالة التوتر بينهما.

واللافت أن الفيديو انتشر كثيراً عبر مواقع التواصل الاجتماعي وعلّق عليه خبير الشفاه جاكوي بريس قائلاً إن الأمير هاري قال لميغان “استديري.. انظري” وذلك تقيداً بالعادات الملكية البريطانية التي تقضي بالنظر إلى الناس أثناء عزف النشيد الوطني.