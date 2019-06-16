محمد هنيدي يعلن تفاصيل عروض "ستاند أب" العالمية من دبي

الأحد 2019/6/16 01:06 مساء بتوقيت أبوظبي

يستعد الممثل المصري محمد هنيدي لتقديم أول عروضه على طريقة "ستاند أب"، تحمل عنوان "هنيدي لايف"، في جولة عالمية يلتقي خلالها جمهوره على خشبة المسرح.

عرض "هنيدي لايف" إنتاج مشترك لشركتي "ليفيتي لايف" الأمريكية، و"إمبريزاريو لايف" الإماراتية المختصة في تطوير وتسويق المحتوى الترفيهي.

وأعلنت شركة "إمبريزاريو لايف" عقد مؤتمر صحفي في دبي 24 يونيو/حزيران 2019، يحضره هنيدي وعدد من نجوم الفن وممثلي الشركات الراعية للحدث؛ لكشف تفاصيل ومواعيد العروض.



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ومن المنتظر أن يطرح هنيدي، أول فنان عربي يخوض تجربة بهذا الحجم، مواضيع متعددة تجمع الكوميديا بالإلقاء المسرحي.

يشارك هنيدي جولته الفنية العالمية المغنّي وعازف الجاز اللبناني شادي الناشف، والممثلة المصرية ندى موسى.



وقال محمد هنيدي: "سعيد جداً بهذا التحدي والفرصة للتواصل مع جمهوري بأسلوب مختلف"، مضيفا: "ستاند أب كوميدي عمل طالما أثار فضولي، لكنني كنت بانتظار الظروف والشركاء الأمثل، وأتمنى أن أرسم البسمة على وجه الجمهور في جميع أنحاء العالم".

وهنيدي أحد أشهر الممثلين الكوميديين العرب، بدأ مسيرته من خشبة المسرح قبل 20 عاماً، واستطاع أن يترك بصمته في سماء الفن من خلال تقديم جملة من الأعمال الناجحة، أبرزها: "إسكندرية كمان وكمان" و"صعيدي في الجامعة الأمريكية"، و"وش إجرام"، و"أمير البحار"، و"عندليب الدقي"، وغيرها.

وتسوق شركة "بوك يور ستار جلوبال" ستاند أب "هنيدي لايف" بجميع أنحاء العالم، وتتولى شركة "آوت باك" الأمريكية تسويق الحفلات بمنطقة شمال أمريكا، بينما تتولى شركة "خيال" السعودية لتنظيم المعارض والمؤتمرات منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

