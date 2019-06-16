إطلاق النّسخة العاشرة من "بياف".. وهذا ما تتميّز به!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - أطلقت لجنة مهرجانات بيروت الدوليّة للتكريم، "بياف"، النّسخة العاشرة منها، والتي حملت هذه السّنة تحيّة للعالِم حسن كامل الصباح، المشهود له بإنجازاته العلميّة.
وستكون هذه الدّورة استثنائيّة، وعلى يومين متتاليين، في 11 و12 من شهر يوليو، في وسط العاصمة اللبنانية بيروت، إذْ سيتمّ تكريم ما لا يقلّ عن 20 مكرمًا و60 منحة جامعيّة.
موقع " فوشيا " كان حاضرًا، خلال حفل إطلاق النّسخة الجديدة من هذا المهرجان، الذي ترك بصمة مميّزة على السّاحة الفنيّة والاجتماعيّة.
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