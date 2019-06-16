حسن الرداد: لن أتزوّج على إيمي نهائيا!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - كشف الفنّان المصريّ، حسن الرداد، عن موقف زوجته الفنّانة، إيمي سمير غانم، من مسلسله الرّمضانيّ "الزوجة 18"، وإمكانيّة زواجه عليها، ومدى تقارب شخصيّته في الواقع، من شخصيّته التي أدّاها في العمل.

وكشف الرداد في تصريحاتٍ تلفزيونيّة، عن أنّ زوجته سعيدة بالعمل، وأنّ شخصيّتهُ في الواقع، بعيدةٌ كليًا عن الشّخصيّة التي أدّاها في المسلسل، وعلّق ساخرًا: "لن أتزوج على إيمي نهائيًا".

وأضاف حسن: "إيمي كانت تشجعني وتحفزني باستمرار، كما أننا تناقشنا كثيرًا حول المسلسل وأحداثه والشخصيات التي شاركت فيه".

وتابع الرداد: "هناك أعمال أخرى لإيمي ودنيا سمير غانم، وكنت سعيدًا بأعمالهما، ولا توجد اي مشكلة في ذلك، رغم المنافسة، إلا أن النجاح يُسعد الجميع".

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وواصل قائلاً: "شهر رمضان هو الموسم الأهم في الدراما، ولذا كان اهتمامي أن يظهر مسلسلي في شكل اجتماعي وخفيف، وليس كوميديًا فقط وإنما يُقدم نماذج متنوعة".

وعن مدى وجود تشابه بين المسلسل، وفيلم "الزوجة 13" للفنّان الرّاحل، رشدي أباظة، والنّجمة شادية، نفى الرداد ذلك قائلاً: "لا يوجد هناك تشابه بين العملين، هناك اختلاف في العديد من الجوانب".

وفيما يخصُّ كواليس العمل، أشار الرداد، إلى إنّه بدأ منذ 4 سنوات حيث تمّ عرض العمل عليه، وانتظر حتى هذا العام الجاري، ليبدأ التصوير. لافتًا، إلى أنّه شعر بالقبول لخوض التّجربة مع مخرج شاب، وفريق عمل رائع ، ممّا انعكس على أجواء التّصوير.

واختتم حديثه: "انتظروني خلال المرحلة المقبلة في أداء مختلف ومسلسل وفيلم بشخصية جديدة".

يُذكر، أنّ مسلسل "الزوجة 18" شارك في بطولته إلى جانب حسن الرداد، كلٌ من ناهد السباعي، وهيدي كرم، ومحمود البزاوي، وكوكي، وشيماء سيف، وغيرهم من الفنّانين الشّباب.