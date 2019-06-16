بيلا حديد تُعلِن تضامنها مع شعب السودان

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""الخليج 365"" من بيروت: شادت ملكة جمال أميركا السابقة، اللبنانية الأصل ريما فقيه بموقف العارضة الشهيرة من أصل فلسطيني بيلا حديد ووصفتها بـ"الملكة" تقديراً لتضامنها مع شعب السودان الذي يتعرّض للقتل والتشريد.

وكانت "حديد" قد وضعت خلفية زرقاء عبر حسابها على "إنستغرام" لتشارك المتضامنين حول العالم بهذه الخلفية المعتمدة تعبيراً عن الموقف الداعم لهذا الشعب في محنته. علماً أنها طلبت التضامن من متابعيها عبر تعليقاتها الشارحة لواقع المآسي التي أرفقتها بعدة صور توثِّق تفاصيل الواقع المأزوم.

وكتلت حديد: "يجب أن يعلم العالم أنه تم حجب الإنترنت في السودان منعاً لظهور هذه المعلومات الحيوية والقاسية. قلبي أصبح ثقيلًا لشدة تأثري بمعاناة الرجال والنساء في السودان الذين يتعرضون للضرب والقتل والاغتصاب والقمع. إنهم كائنات بشرية مثلي تماما ويريدون أن يعيشوا حياة طيبة مع أسرهم ولا أحد يستحق هذا النوع من التعذيب. سأضيف بعض المواقع إلى "قصتي"(Story) حول سبل تقديم المساعدة والتبرّع فإذا اجتمعنا جميعًا،يمكننا أن تحدث فرقا"