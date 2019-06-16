صور| أبرزهم محمد رمضان وأحمد فهمي وحلا.. فنانون يوبخون جمهورهم بسبب تعليقاتهم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365:

يلجأ الكثير من الفنانين إلى تجاهل التعليقات السلبية والمسيئة التي تصل إليهم عبر حساباتهم على مواقع التواصل الاجتماعي، بينما يلجأ البعض إلى إغلاق خاصية التعليقات.

لكن تكرر مؤخرا رد بعض الفنانين على بعض التعليقات السلبية، التي كثيرا ما تكون خارجة عن حدود اللياقة والأدب.

وشهدت مواقع التواصل الاجتماعي مؤخرا 3 وقائع أبطالها محمد رمضان وحلا شيحة وعبير صبري.

ونستعرض بعض المواقف التي رد فيها الفنانون على متابعيهم..

عبير صبري

نشرت الفنانة عبير صبري صورة لها عبر حسابها على إنستجرام وعلقت عليها: "إذا منحك الله فرصه جديدة للحياة ...فلا تكرر أخطاءك القديمة".

ليرد عليها أحد متابعيها قائلا: "والله إنتي اللي شطرة واستغليتي الفرصة كويس ومعملتيش زي الباقين اللي دلعوا، ومخدوش واحد خليجي مرحرح زي جوزك المحروس، وأكيد دي فرصه ما فيهاش كلام".

وتسبب ذلك في غضب عبير لترد عليه: "يا أستاذ أنا زوجي مش خليحي مع أنه يشرفني طبعا، لكن زوجي فلسطيني، ويبدو إنك فاهم الجواز غلط على أنه مصلحة يمكن حضرتك ده اللي بتطبقه على نفسك، وكمان لما تتكلم عن زوجي متقولش المحروس تحترم نفسك وأنت بتتكلم".

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محمد رمضان

نشر رمضان صورة عبر حسابه على إنستجرام له من دبي، ليعلق أحد المتابعين: "أكتر ممثل بكره"، فرد رمضان: "أكيد في حد شبهي ضحك عليك وأنت صغير".

حلا شيحة

احتفلت الفنانة حلا شيحة بعيد ميلاد ونشرت صورة معه عبر إنستجرام، وعلقت إحدى متابعيها: "لو كان حقيقي ابنك وحبيبك ما كنتي فرقتيه عن والده وأخواته، عشان الفن الهابط، رح يلموكي بس تكبري ورح تندمي يا حلا فوقي قبل مايفوت الأوان"، لترد عليها شيحة: "خليكي في حالك".

خالد سليم

في أغسطس 2018 نشر الفنان خالد سليم صورة له مع زوجته خديحة، ووجه لها رسالة رومانسية، لكن إحدى المتابعات تحدثت بطريقة غير لائقة عن زوجته، كتبت: "حواجبها..."، ليرد عليها سليم: "إنتي اللي ..."، وحين هددته بنشر سبه له على مواقع التواصل الاجتماعي، لم يتراجع وكتب: "إنتي فاكرة هتشتمي واسكتلك".

أحمد فهمي

ليست حالة واحدة بل حالات عديدة، إذ دخل فهمي في عدة مناوشات مع جمهور خطيبتها هنا الزاهد، عبر موقع إنستجرام وصلت في بعض المرات للسباب بالأم، ما جعل الزاهد تمنح خطيبها "بلوك" قبل أن تعيده مرة أخرى بعد الاتفاق بعدم الرد على جمهورها.