"دمر لوحة أثرية.. وحلمي رفضه منحه هذا الدور بفيلم ألف مبروك".. مواقف من حياة بيومي فؤاد قبل الشهرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365:

يحتفل الفنان بيومي فؤاد بعيد ميلاده الـ54 اليوم الأحد، إذ أنه من مواليد 16 يونيو 1965، واستطاع بيومي في 10 سنوات أن يفرض نفسه بقوة داخل الوسط الفني.

ونستعرض لكم في هذه السطور بعض الجوانب في حياة بيومي فؤاد في بداية حياته الفنية وما قبلها

- تخرج في كلية الفنون الجميلة قسم جرافيك قبل دراسته التمثيل.

- كشف عن أنه كان رئيس قسم ترميم اللوحات الورقية في قطاع الفنون التشكيلية ومدير إدارة الملكية الفكرية في وزارة الثقافة ولكن حصل على إجازة دون مرتب.

- أوضح في حواره مع برنامج "أنا وبنتي" أنه خلال عمله في وزارة الثقافة تسبب في تدمير لوحة أثرية بسبب إصراره على وضعها في سائل لتنظيفها.

- قال إنه كان يتمنى أن يكون محاميا متكمن حتى لو لم يكن مشهورا، مشيرا إلى أن شقيقه حقق حلمه وأصبح محاميا.

- قدم عدة أعمال في المسرح قبل شهرته، وتخرج ضمن الدفعة الأولى لمركز الإبداع الفني، قسم (إخراج).

- قدم برامج سيت كوم في بداياته، وعمل كومبارسا في مسلسل شباب أون لاين في بداية الألفية الثالثة.

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- بدأ في اكتساب شهرته من خلال دور الدكتور ربيع في مسلسل الكبير أوي عام 2011.

- كان سيؤدي دور جلال عبد القوي والد أحمد حلمي في فيلم ألف مبروك عام 2009، لكن حلمي رفض، أن يجسد شخص يكبره بـ4 سنوات دور والده، فقدم دور حسيب زميل جلال في العمل، لتتأخر انطلاقته لمدة عامين، واوضح أنه كان بكى حين قرأ السيناريو في مشهد اتهام حلمي لوالده بالاختلاس.

- لديه 3 أولاد هم محمد ابنه الأكبر، ونور وجود، وكان ظهورهم الأول في حفل إفطار لأبطال مسلسل "هي ودافشني".

- استعان أكرم حسني وعمرو وهبة بابنه محمد في تنفيذ مقلب ضد والده بيومي فؤاد، وعُرض خلال ظهور أكرم وفهمي ووهبة في برنامج آخر النهار على قناة النهار.

- كشف عن أنه كان يحب الاشتراك في أكثر من عمل في بداياته بسبب حبه وعلاقاته مع بعض الفنانين، ويفضل الظهور معهم في تلك الأعمال، رغم أنه عُرض عليه في إحدى المسلسلات أجر بطولة مقابل الاستغناء عن باقي الأدوار، لكنه رفض.

- رد على من يسألوه عن كيفية تنظيم وقته بين كل الأعمال التي كان يقدمها في البداية، أن هذا أسهل بكثير من مما كان يفعله قبل الشهرة، إذ كان يقدم ثلاث مسرحيات في نفس اليوم.