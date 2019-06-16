نيللي كريم ضيف شرف مهرجان منارات السينمائي في دورته الثانية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – هاني صابر:
تستعد الفنانة نيللي كريم، للسفر إلى تونس مطلع الشهر المقبل، لحضور فعاليات مهرجان منارات للسينما المتوسطية .
يأتي ذلك عقب اختيار نيللي كريم، ضيف شرف الدورة الثانية للمهرجان، المقرر إقامته في الفترة بين 1 – 7 يوليو المقبل.
وتعد هذه المرة الأولى التي تشارك فيها نيللي كريم كضيفة شرف على مهرجان سينمائي بتونس.
يذكر أن، إدارة المهرجان كرمت في دورته الأولى الفنانة التونسية هند صبري.
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