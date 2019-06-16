نيللي كريم ضيف شرف مهرجان منارات السينمائي في دورته الثانية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – هاني صابر:

تستعد الفنانة نيللي كريم، للسفر إلى تونس مطلع الشهر المقبل، لحضور فعاليات مهرجان منارات للسينما المتوسطية .

يأتي ذلك عقب اختيار نيللي كريم، ضيف شرف الدورة الثانية للمهرجان، المقرر إقامته في الفترة بين 1 – 7 يوليو المقبل.

وتعد هذه المرة الأولى التي تشارك فيها نيللي كريم كضيفة شرف على مهرجان سينمائي بتونس.

يذكر أن، إدارة المهرجان كرمت في دورته الأولى الفنانة التونسية هند صبري.