- 1/2
- 2/2
محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:
يستعد الفنان أشرف عبدالباقي لعرض أحدث عروضه المسرحية "جريما في المعادي.. مسرحية كلها غلط"، في جدة، خلال الشهر المقبل.
ونشر الحساب الرسمي لـ" إنجوي سعودي" عبر موقع "إنستجرام"، بوستر دعائي للعرض المسرحي، مؤكدًا عرض المسرحية في الفترة من 10 حتى 13 يوليو المقبل، من الساعة التاسعة والنصف مساءً حتى الساعة الحادية عشر مساءً، على خيمة المسرح بجدة.
مسرحية "جريما في المعادي.. مسرحية كلها غلط"، بطولة مجموعة كبيرة من الشباب، وتدريب وإخراج أشرف عبدالباقي وإنتاج شركة وورك شوب للإنتاج الفني، ترجمة نادية حسب الله، مدير الفرقة حسن نجيب ومدير المسرح رشدي سلامة، أزياء هالة الزهوي، ديكور محمود سامي.
كانت هذه تفاصيل خبر عرض مسرحية "جريما في المعادي" بالسعودية.. تعرف على مواعيد عرضها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.