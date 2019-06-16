عرض مسرحية "جريما في المعادي" بالسعودية.. تعرف على مواعيد عرضها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

يستعد الفنان أشرف عبدالباقي لعرض أحدث عروضه المسرحية "جريما في المعادي.. مسرحية كلها غلط"، في جدة، خلال الشهر المقبل.

ونشر الحساب الرسمي لـ" إنجوي سعودي" عبر موقع "إنستجرام"، بوستر دعائي للعرض المسرحي، مؤكدًا عرض المسرحية في الفترة من 10 حتى 13 يوليو المقبل، من الساعة التاسعة والنصف مساءً حتى الساعة الحادية عشر مساءً، على خيمة المسرح بجدة.

مسرحية "جريما في المعادي.. مسرحية كلها غلط"، بطولة مجموعة كبيرة من الشباب، وتدريب وإخراج أشرف عبدالباقي وإنتاج شركة وورك شوب للإنتاج الفني، ترجمة نادية حسب الله، مدير الفرقة حسن نجيب ومدير المسرح رشدي سلامة، أزياء هالة الزهوي، ديكور محمود سامي.