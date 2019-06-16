شاهد: أول فنانة أوبرا سعودية تؤدي السلام الوطني السعودي بأسلوب أوبرالي بـ”الرياض”

أظهر مقطع فيديو يرصد فيه لحظة قيام “سوسن البهيتي” أول فنانة أوبرا سعودية بتأدية السلام الوطني السعودي بأسلوب أوبرالي. وقامت الفنانة “سوسن البهيتي” بتأدية السلام الوطني بأسلوب أوبرالي، خلال الحفل الذي أقيم في مركز الملك فهد الثقافي في الرياض، حيث وقف الحضور وقت سماع السلام الوطني السعودي، ثم قام الجميع بالتصفيق للبهيتي على نجاحها في أداء السلام الوطني، كشفت من خلاله عن موهبة سعودية مميزة في هذا النوع الفني الخاص.

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