تلفزيون قطري يعتذر بعد التطاول على الخلفاء!.. فيديو

كتب امير فتحي في الأحد 16 يونيو 2019 09:55 صباحاً - حذفت قناة “التلفزيون العربي” القطرية حلقة من برنامج “عصير الكتب” الذي يذاع على شاشتها، بعد الجدل والغضب الواسع الذي تسببت فيه هذه الحلقة وأساء الضيف فيها للخلفاء الراشدين وتطاول عليهم.

وفي التفاصيل، فقد استضاف بلال فضل في آخر حلقات برنامجه “عصير الكتب” المفكر “أحمد صبحي منصور”، الذي قال إن “السياسة ما دخلت في شيء إلا أفسدته”، واستشهد على عبارته بتفسير الآية القرآنية القائلة ” وَمِمَّنْ حَوْلَكُمْ مِنَ الأَعْرَابِ مُنَافِقُونَ وَمِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ مَرَدُوا عَلَى النِّفَاقِ لا تَعْلَمُهُمْ نَحْنُ نَعْلَمُهُمْ سَنُعَذِّبُهُمْ مَرَّتَيْنِ ثُمَّ يُرَدُّونَ إِلَى عَذَابٍ عَظِيمٍ (101) من سورة التوبة، وزعم أنها تقصد الصحابة الذين كانوا مقربين من النبي حينها وأصبحوا لاحقا هم الخلفاء الراشدين للدولة الإسلامية في أول عهدها بعد وفاة الرسول.

وأثارت الحلقة جدلا واستهجانا كبيرين حول الجملة التي قالها “منصور” واعتبروها إهانة “للخلفاء الراشدين” للدولة الإسلامية، حيث اتهمهم فيها بكونهم “جواسيس”، وهو ما لم يعارضه بلال فضل مقدم البرنامج.

وقد نشرت قناة العربي عبر حسابها على تويتر نص اعتذار عن ما بدر من احمد صبحي منصور بحق الخلقاء.

كما اعاد عباس ناصر، مدير عام قناة العربي، نشر نص الاعتذار واصفا من حدث بأنه “زلة” معتذرا عنها.