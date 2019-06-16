شاهد .. حريق هائل يلتهم مباني في مدينة ” بوسطن ” الأمريكية

كتب امير فتحي في الأحد 16 يونيو 2019 09:55 صباحاً - كشفت إدارة الإطفاء في بوسطن في تغريدة على موقعها الرسمي على ” تويتر ” عن إندلاع حريق في وسط مدينة بوسطن بولاية ماساتشوستس الأمريكية يوم أمس في مبنى بمنطقة ماتابان وهي حي يقع إلى الجنوب من مدينة بوسطن .

وامتد الحريق إلى العديد من المباني المجاورة الأخرى وبحسب مقياس الإنذار فإن الحريق يعتبر من الدرجة التاسعة .

وبحسب تصريحات المسئولين لم يكشف إلى الآن عن سبب الحريق ولم يذكر وجود ضحايا عن الحادث ولكن توجد إصابات بين المدنيين و 7 من رجال الإطفاء .

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