شاهد .. حريق هائل يلتهم مباني في مدينة ” بوسطن ” الأمريكية

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كتب امير فتحي في الأحد 16 يونيو 2019 09:55 صباحاً - كشفت إدارة الإطفاء في بوسطن في تغريدة على موقعها الرسمي على ” تويتر ” عن إندلاع حريق في وسط مدينة بوسطن بولاية ماساتشوستس الأمريكية يوم أمس في مبنى بمنطقة ماتابان وهي حي يقع إلى الجنوب من مدينة بوسطن .
وامتد الحريق إلى العديد من المباني المجاورة الأخرى وبحسب مقياس الإنذار فإن الحريق يعتبر من الدرجة التاسعة .
وبحسب تصريحات المسئولين لم يكشف إلى الآن عن سبب الحريق ولم يذكر وجود ضحايا عن الحادث ولكن توجد إصابات بين المدنيين و 7 من رجال الإطفاء .
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