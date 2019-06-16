ناهد السباعي تكشف عن خلافها مع حسن الرداد بسبب ” الزوجة 18 “

كتب امير فتحي في الأحد 16 يونيو 2019 09:55 صباحاً - حلت الفنانة المصرية ناهد السباعي ضيفة مع الإعلامي عمرو الليثي في برنامجه ” واحد من الناس ” على قناة النهار .

وكشفت ان الحلقات الأخيرة من مسلسل الزوجة 18 الذي شاركت في بطولته في رمضان 2019 سببت خلافا بينها وبين نجم المسلسل حسن الرداد .

حيث شهدت الحلقات الأخيرة موافقة ناهد السباعي الزواج منه على الرغم من رفضها لذلك طوال أحداث المسلسل .. فما تبرير ذلك بالنسبة للمشاهد وهو ما لم يظهر في أحداث العمل أيضا .

قائلة : ” الخلاف كان بسبب وجهات النظر حيث وجدت في مشهد النهاية أن شخصيتي ” فريدة ” ستقبل في النهاية بالزواج من حسن الرداد دون أن أعرف سبب التغيير المفاجئ في قناعاتها رغم إنها منذ البداية ترفض فكرة الزواج منه لتعدد زيجاته ” .

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وحدث بينها وبين الرداد جدالا كبيرا داخل موقع التصوير بسبب محاولته في إقناعها بتقبل النهاية المكتوبة .

وأكدت إنه كان لابد خلال أحداث المسلسل أن تكون هناك فتاة ترفض الزواج من حسن الرداد بسبب تعدد زيجاته أو ان يتزوج حسن الرداد في النهاية من إمرأة واحدة فقط وهي النهاية التي قد يفضلها الجمهور خصوصا أن معظم مشاهدو المسلسل من الفتيات ولا يوجد فتاة في الواقع تتمنى أن تكون زوجة ثانية .

مسلسل الزوجة 18 من بطولة حسن الرداد وشيماء سيف وسلوى خطاب ومحمود البزاوي وناهد السباعي وهيدي كرم ومحمود الليثي .. ومن تأليف محمد أبو السعد وخالد أبو بكر و وليد أبو المجد .. ومن إخراج مصطفى فكري .