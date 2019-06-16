جرادة محمد عبده حديث الإنترنت

متابعة بتجـــــــــرد: تعرض الفنان السعودي، محمد عبده، لموقف طريف أثناء إحيائه حفلا غنائيا، في مدينة بريدة عاصمة منطقة القصيم السعودية، والذي أصبح متداولا بشدة بين المغردين السعوديين.
وفوجئ الحاضرون للحفل بظهور جرادة حطت على جبين محمد عبده الشهير بلقب “فنان العرب”، ولكنه استطاع أن يتدارك الموقف، واستمر في الغناء من دون أن يؤثر وجود الجرادة على أدائه، وهو الموقف الذي قابله الجمهور بالتصفيق والإشادة.
ودشن مغردون هاشتاغ بعنوان “#جرادة_محمد_عبده”، الذي أصبح من أكثر الموضوعات تداولا على موقع “تويتر”، والذي من خلاله علق بعض المتابعين أن الجراد نفسه أصابه الطرب من أداء محمد عبده، فيما أشاد آخرون بخفة ظل عبده الذي تصرف بعفوية، إضافة إلى رباطة جأشه.
وكتب أحد المغردين: “ظهور تاريخي لمحمد عبده في القصيم.. سلطن وأبدع كعادته.. الكل رحب به.. حتى جرادة”.
وغردت مغردة ضاحكة: “مسك الجرادة وابتسم لها وغنالها هالحسن سبحان ربه ظالم ومااعدله الواحد نفسه تراوده يكون جراده والله”.
ويعد حفل محمد عبده أول حفل فني يقام في بريدة، التي تعد معقل المحافظين السعوديين. وقال محمد عبده، لإحدى محطات التلفزة المحلية قبيل صعوده إلى المسرح للغناء “إنه اختبار لي”.
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