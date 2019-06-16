متابعة بتجــــــــرد: نشر عارض الأزياء الإيراني سام أصغري ألبوماً من صورتين له مع حبيبته النجمة العالمية بريتني سبيرز عبر حسابه الرسمي على انستغرام. وفي التفاصيل، فقد ظهرا بلباس البحر على متن يخت وهما يستمتعان بوقتهما تحت أشعة الشمس. نُشير إلى أن هذه الصور أثارت ضجة عبر مواقع التواصل الاجتماعي لأنها جاءت بعد فترة صعبة مرّت فيها بريتني وعانت خلالها من مشاكل نفسية كثيرة.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر بريتني سبيرز مع حبيبها الإيراني على البحر – بالصور لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على بتجرد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.