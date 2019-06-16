أزمة مسلسل “جن” تتفاقم.. إليكم التفاصيل

متابعة بتجـــــــــرد: يتواصل الهجوم الكبير على مسلسل “جن” الأردني، لما يتضمنه من مشاهد خارجة عن المألوف في المجتمع المحلي، من حيث الجرأة، في تناول موضوعات جنسية، منذ بدء عرضه.

ويعد المسلسل الذي أنتجه موقع “نتفليكس” الأمريكي، أول انتاج عربي لهذه الشركة، وتدور قصته حول مجموعة من طلاب المرحلة الثانوية، يقومون برحلة إلى مدينة البتراء، فيواجهون “جنيا” في هذه المدينة، ثم تتسارع الأحداث بأجواء وصفها بالخيالية، تتشابك فيها التفاصيل ضمن نسيج من العلاقات العاطفية الجريئة، بين أبطال العمل.

المسلسل بدأ عرضه على الموقع الخميس الماضي، 13 يونيو، وهو من تأليف راجيف داساني، وإخراج كل من اللبناني مير جان بوشعيا وأمين مطالقة، وسيتم عرضه بـ29 لغة.

ومن أبطال العمل، سلمى ملحس، حمزة عقاب، سلطان الخيل، ياسر الهادي، بان حلاوة، هنا شمعون، عبد الرزاق جركس، نهى سمارة وغيرهم.

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وانتقد الأردنيون ما وصفوه بإباحية المسلسل، فيما يخص العلاقات الجنسية، بالإضافة إلى ضعف أداء الممثلين، لافتين إلى أن أحداثه لا تجسّد مجتمعهم.

وكانت الهيئة الملكية الأردنية للأفلام، قد نشرت توضيحا على حسابها في “تويتر”، أشارت من خلاله إلى أنها لا تستطيع النظر في النص أو السيناريو، بحسب قانونها الداخلي، إلا أنها أيضا لا تؤيد أو تشجع مضمون المسلسل، لافتة إلى أن “نتفليكس” منصة عالمية موجودة في أكثر من 90 بلدا، وهي منصة قائمة على الاشتراك بحسب خيارات الأفراد.

وأمر مدعي عام عمان، الخمیس، إلى وحدة مكافحة الجرائم الإلكترونیة، في مدیریة الأمن العام بالأردن، باتخاذ الإجراءات الفوریة اللازمة لوقف بث ونشر مسلسل “جن”.

وذكرت صحيفة “الغد” المحلية، أن قرار المدعي العام، جاء لما یتضمنه المسلسل من مقاطع إباحیة مخالفة للقانون وللأخلاق والآداب، بحسب الصحيفة.