“استشبهت فيكي”.. العد التنازلي لطرح أغنية وائل كفوري الجديدة بدأ

متابعة بتجــــــــــرد: عقد النجم اللبناني وائل كفوري خلال الساعات الماضية جلسة تصوير خاصة بأغنيته الجديدة “استشبهت فيكي”. الصور الخاص بالأغنية التقطها المصوّر اللبناني شربل بو منصور في فكرة مميّزة تتناسب مع موضوع الأغنية.

ومن المقرر أن يُفرج وائل كفوري عن أغنيته لصيف عام 2019 خلال اليومين المقبلين، حيث سيتم إطلاقها عبر المتاجر الرقمية الكبرى وقناته الخاصة على موقع “يوتيوب” الشهير.

أغنية “استشبهت فيكي” من كلمات منير بو عساف، ألحان هشام بولس وتوزيع داني حلو ومن المتوقع أن تحقق نجاحًا كبيرًا لدى إصدارها، خاصة أن لوائل تعاونات ناجحة جدًا مع الثلاثي صانع الأغنية.

تجدر الإشارة إلى أن بانتظار وائل كفوري موسم صيفي حافل بالمهرجانات والحفلات التي سيلتقي خلالها الجمهور في لبنان وعدد كبير من البلدان العربية والأجنبية.