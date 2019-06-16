مادونا تهاجم وسائل التواصل الاجتماعي: تستعبد الناس!

متابعة بتجــــــــــرد: هاجمت نجمة البوب العالمية مادونا مواقع التواصل الاجتماعي، خاصة موقع “إنستجرام”، مؤكدة أنها تستعبد الناس، لكي يفوزوا بإعجاب الآخرين.

ووفقًا لصحيفة “ميرور”، البريطانية، قالت مادونا إنه من الصعب على الفنانين تطوير أنفسهم ومهاراتهم بسبب “إنستقرام”، حيث يقتصر على التغييرات التي تحدث لهم في الشكل فقط.

وأضافت صاحبة الـ60 عامًا، التي لديها أكثر من 14 مليون متابع عبر صفحتها بـ”إنستقرام”، أنها لن تنشغل بمقارنة نفسها مع الآخرين، متسائلة: هل هذا سيجعلها أكثر شعبية ونجاحًا لكي تكتسب موافقات الآخرين؟!

وتابعت: “كما أن إنستقرام يجعل الأشخاص يشعرون بالضيق والحزن، وأعتبر نفسي محظوظة لأنني تمتعت بحياتي كفنانة، قبل ظهور الهاتف الجوال، ووسائل التواصل الاجتماعي، خاصة أنني أمضيت وقتًا طويلاً في التطور كفنان وإنسان، دون الشعور بأي ضغوط وتحكمات أو مقارنة نفسي بالآخرين”.