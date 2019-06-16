محمد الشرنوبي يزيد حيرة معجباته حول خطوبته من سارة الطباخ.. رغم تأكيد الأخيرة لها!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - زاد الفنان المصري محمد الشرنوبي، من حيرة معجباته بعدما نشر صورة عادية دون توضيح موضوع خطوبته من مديرة أعماله سارة الطباخ.

وظهر الشرنوبي في الصورة التي نشرها عبر حسابه بـ"إنستغرام" مبتسما ويقود سيارته دون أي تعليق منه.

ورغم التساؤلات التي انهالت على الشرنوبي تطالبه بتوضيح قصة خطوبته، إلا أنه حرص على عدم الرد على أي منها، وترك التكهنات تزداد بشأن هذا الأمر.

وقالت إحدى المعلقات وتدعى سما: "طيب هو ينفع كدة يعني دي كله يخطب سارة ليه؟، وأضافت أخرى: "خطبت شكرا باي".

وقبل أيام نشرت سارة الطباخ، فيديو يظهر خطوبتها من الشرنوبي وعلقت عليه قائلة: "رسميا مخطوبة لمحمد الشرنوبي"، وظهر في الفيديو الفنان محمد الشرنوبي متواجدا بمنزل سارة الطباخ ويقرأ الفاتحة مع الأهل والأقارب.

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إلا أن تسريبات خرجت قبل ساعات تشير إلى أن العلاقة بين محمد الشرنوبي وخطيبته سارة الطباخ متوترة هذه الأيام، إثر تحكم الأخيرة مالكة شركة الإنتاج المسؤولة عن أعمال الشرنوبي في ظهوره إعلامياً وعقود الحفلات، بحسب تقارير صحفية.

وذكرت التقارير أن الفيديو الذي نشرته سارة الطباخ للحظة طلب محمد الشرنوبي ليدها من والدها، يعود منذ عام تقريباً عندما ذهب للتعرف على عائلتها، وأنها نشرته في هذا التوقيت تزامناً مع حالة التوتر التي تشهدها علاقتهما.

يذكر أن محمد الشرنوبي وسارة الطباخ جمعتهما قصة حب منذ حوالي 3 سنوات، وأن هذه العلاقة كانت واضحة للجميع مع صورهما المشتركة التي عكست الرومانسية بينهما.

وعلى الجانب الآخر، فإن آخر أعمال الشرنوبي فيلم "الممر" الذي يعرض حاليًا بالسينمات، والفيلم من تأليف وإخراج شريف عرفة، وشارك في كتابة حوار الفيلم، وقام بتأليف الأغاني الشاعر أمير طعيمة.