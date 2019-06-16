بعد إعلان حفلها بالسعودية: شمس الكويتية تصف من لم يحضر بـ"الحيوان"!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - حرصت المطربة شمس الكويتية، على الرد على متابعيها عبر حسابها على "تويتر"، والذين علقوا على نشرها بوستر الحفل الذي ستُحييه في المملكة العربية السعودية، وتنظمه الهيئة العامة للترفيه السعودية، التي يرأسها المستشار تُركي آل الشيخ.

وأشاد متابعو شمس الكويتية، بالحفل وأكد الكثير منهم على حضورهم الحفل، والبعض طالبها باستقبال جمهور الهلال، والغناء لهم، وعد الغناء لنادي النصر، إلا أنّ شمس الكويتية، فاجأت متابعيها، بوصف من لم يحضر الحفل بأنه "حيوان"، فكتبت تعليقًا قالت فيه: "مين الحيوان اللي قال ما أقدر أجي".

وشاركت شمس الكويتية، متابعيها عبر حسابها على ‘‘تويتر’’، بوستر الحفل والذي أوضح أن الفنان السعودي زايد الصالح، والفنانة العالمية ناتاشا، سيحيان الحفل معها، وسيعود جزء من ريع الحفل إلى جمعية أصدقاء لاعبي كرة القدم الخيرية.

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ويُقام الحفل في مركز الملك فهد الثقافي بالعاصمة السعودية الرياض، يوم الجمعة 21 يونيو، وسط توقعات بحضور جماهيري كبير.

يُذكر أن شمس الكويتية دائمًا ما تُثير الجدل، مع العديد من الفنانات كان آخرهن النجمة أحلام، وذلك على خلفية تصريحات سابقة أطلقتها أحلام، بأن شمس الكويتية تُسيئء لفنانات الخليج بسبب ملابسها الجريئة.