الهضبة يروج لأغنيته "أفريقيا" بعد إعادة توزيعها بشكل جيد

روج النجم عمرو دياب لأغنيته «أفريقيا»، وذلك عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، بعد إعادة توزيعهامؤخرا بشكل جديد، والتي قدمها لأول مرة في افتتاح دورة الألعاب الأفريقية، التي جرت في مصر عام 1991، وذلك احتفالا باستضافة مصر الشهر الجاري لبطولة أمم أفريقيا 2019.

وأغنية «أفريقيا» كلمات الراحل مجدي النجار، وقام عمرو دياب بتلحين الأغنية، ووزعها موسيقيا مودي الإمام. قد يهمك ايضاً: دينا الشربيني تخرج عن صمتها وتصارح الجمهور بعلاقتها مع عمرو دياب دينا الشربيني ترتدي ملابس عمرو دياب في "زي الشمس"

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