محمد رمضان يطرح "بوستر" كليبه الجديد بعنوان "بابا"

القاهرة - لايف ستايل طرح الفنان محمد رمضان بوستر كليبه الجديد الذي يحمل عنوان "بابا" المقرر طرحه خلال الأيام المقبلة، ونشر "عبر صفحته بـ"الفيسبوك" صورة لبوستر الكليب، الذي تقول كلماته: "أنا أسد الغابة.. جمهوري مسيطر وفي ضهري بمليون دبابة.. لو عند بعند أنت اللي بدأت أنا كدة هتغابى"، وعلق عليها: "قريبا".

ويذكر أن آخر كليبات محمد رمضان أغنية "القمر"، وهي من إخراج ياسر سامي، وإنتاج شركة سينرجي، وحقق مشاهدات مرتفعة، حيث أعلن تركي آل الشيخ رئيس مجلس إدارة هيئة الترفيه السعودية عن حفل للفنان محمد رمضان قريبا في جدة، وكتب عبر صفحته الرسمية بموقع "فيسبوك": "محمد رمضان قريبا في المملكة". قد يهمك ايضاً: محمد رمضان يستعرض أغنية جديدة بسيارته الفارهة الفنان محمد رمضان يعود للجزء الثاني من"الكنز" بـ5 شخصيات

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