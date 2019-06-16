سميرة سعيد تُحيي حفلًا غنائيًا ضخمًا نهاية صيف 2019 في أمستردام

تلتقي النجمة المغربية سميرة سعيد، بالجاليات العربية في العاصمة الهولندية أمستردام، حيث تُحيي حفلا غنائيا ضخما نهاية صيف 2019، ومن المقرر أن تُحيي "الديفا" المغربية حفلها في الخامس عشر من سبتمبر في Het Concert Gevbouw في العاصمة الهولندية أمستردام، وتُقدم باقة منوعة من أغنياتها القديمة والجديدة.

وعلي صعيد آخر، تعمل سميرة سعيد على وضع اللمسات النهائية على ألبومها الجديد، والمُقرر صدوره خلال صيف 2019. قد يهمك ايضاً: سعيد تحيى أول حفلاتها الغنائية ضمن جولتها المغربية بلخياط يؤكد أن جولة سميرة سعيد الفنية بمثابة تكريم للديفا

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