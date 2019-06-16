شاهد.. ضحك محمد صلاح بسبب طريقة لفظ زميله في المنتخب لكلمات بالانجليزية

كتب امير فتحي في الأحد 16 يونيو 2019 07:57 صباحاً - دخل محمد صلاح نجم المنتخب المصري المتواجد حاليا في معسكر الفريق في حالة من الضحك الهستيرى بسبب طريقة قراءة زميل له للغة الانجليزية.

ويظهر محمد صلاح، في الفيديو الذي تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، بينما كان يصور محاولة زميلهم نبيل دونجا لاعب بيراميدز بمحاولة قراءة كتاب مكتوب باللغة الإنجليزية.

ويستعد المنتخب المصري لمواجهة نظيره الغينى مساء اليوم الأحد بإستاد الدفاع الجوى، ضمن استعداداته لضربة البداية ببطولة الأمم الأفريقية التي تنطلق فعالياتها في مصر يوم الجمعة المقبل.