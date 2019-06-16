كتب امير فتحي في الأحد 16 يونيو 2019 07:57 صباحاً - دخل محمد صلاح نجم المنتخب المصري المتواجد حاليا في معسكر الفريق في حالة من الضحك الهستيرى بسبب طريقة قراءة زميل له للغة الانجليزية.
ويظهر محمد صلاح، في الفيديو الذي تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، بينما كان يصور محاولة زميلهم نبيل دونجا لاعب بيراميدز بمحاولة قراءة كتاب مكتوب باللغة الإنجليزية.
ويستعد المنتخب المصري لمواجهة نظيره الغينى مساء اليوم الأحد بإستاد الدفاع الجوى، ضمن استعداداته لضربة البداية ببطولة الأمم الأفريقية التي تنطلق فعالياتها في مصر يوم الجمعة المقبل.
كانت هذه تفاصيل خبر شاهد.. ضحك محمد صلاح بسبب طريقة لفظ زميله في المنتخب لكلمات بالانجليزية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على نورت وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.