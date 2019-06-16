الراقصة صافيناز تتألق بإطلالة ساخنة وجريئة بـ"المايوه"

حرصت الراقصة الاستعراضية صافيناز على قضاء إجازة "الويك إند" في إحدى قرى العين السخنة، ونشرت عدة صور لها عبر حسابها بـ"انستغرام"، وهي ترتدي "المايوه"، وعلقت عليها قائلة: "الله الله على السخنة".

وانتهت صافيناز، من تصوير مشاهدها في فيلم «أنت حبيبي وبس» المقرر عرضه في موسم الصيف الجاري، وهو من بطولة محمد ثروت ومحمود الليثى وبوسي وهالة فاخر ومحمد محمود ومحمد حلاوة، ومن إخراج أحمد البدري، وإنتاج أحمد السبكي. قد يهمك ايضاً: صافيناز تُثير الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي بعد زيادة وزنها الراقصة صافيناز تستعيد حسابها علي "إنستغرام" بعد إغلاقه لـ 9 أسابيع

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