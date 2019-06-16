الفنانة حلا شيحة توجه رسالة عاطفية لأبنائها عبر "انتسغرام"

وجهت الفنانة حلا شيحة، رسالة لأبنائها عبر حسابها بموقع الصور الشهير "انستغرام"، ونشرت عدة صورة تجمعها مع أولادها، وعلقت عليها قائلة: "من أجمل الأوقات وسط زحمة الحياة نفرح ونفرحهم ونديهم من وقتنا وحبنا لأننا الأهم والأحلى في حياتهم.. ربنا يحفظهم وكل ولادنا".

وشاركت حلا شيحة في الماراثون الرمضاني الماضي بعد عودتها من الاعتزال، بمسلسل "زلزال" مع النجم محمد رمضان، ووتدور أحداثه حول رجل يشتري منزلا بأقساط محددة المدة والقيمة، وحين يأتي موعد سداد القسط الأخير، يطالب صاحب المنزل بتسجيل البيت باسمه والتنازل عن ملكيته، إلا أن البائع يُماطل إلى أن يقع "زلزال 1992" الذى يلقى فيه الشاري حتفه وينهار المنزل إثر الزلزال وتبعاته، ويتبقى من أولاده محمد حربى كرامة الذى يحمل اسم "زلزال"، ويواجه الحياة وحيدا.

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