النجمة جينفر لورانس ترغب في الزواج بشدة من كوك ماروني

كشفت النجمة العالمية الشهيرة جينفر لورانس، أنها تريد الآن الزواج من خطيبها كوك ماروني، مشيرة إلى أنها أدركت ذلك في اللحظة التي التقيا فيها، حيث إنها قد أعلنت ارتباطها بمدير معرض الفنون في فبراير بعد ثمانية أشهر فقط من المواعدة، وقالت إنها أدركت على الفور أنه هو الذي أرادت قضاء بقية حياتها معه.

واعترفت "جينفر" البالغة من العمر ٢٨ عاما، بأنها رغم عدم اعتقادها في البداية أنها كان يمكن أن تستقر، فهي الآن لا تستطيع الانتظار حتى تصبح مرتبطة قانونًا بـ"شخصها المفضل" إلى الأبد.

وقالت: "إنه أعظم إنسان قابلته على الإطلاق، لذلك أشعر بالفخر الشديد لأنني أنتمي لماروني"، وأضافت: "قابلت كوك وأردت الزواج منه، أردنا الزواج من بعضنا البعض، أردنا الالتزام التام، إنه أفضل صديق لي، لذلك أريد أن ألزمه بي قانونًا إلى الأبد".

وأضافت الممثلة أنها لا تشعر بالتوتر حيال يومها الكبير لأنها "كسولة جدًا لدرجة أنها لا تكون عصبية، وكشفت أنها قد وجدت بالفعل ملابسها ومكان الزفاف.

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