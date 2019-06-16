الفنانة هبة مجدي تسترجع ذكريات الطفولة بأغنية "بالحب اتجمعنا"

نشرت الفنانة هبة مجدي، عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي "انستغرام"، مقطع فيديو أثناء طفولتها وهي تغني «بالحب اتجمعنا» للهضبة عمرو دياب، وكتبت أنها غنت الأغنية في أكتوبر من عام 1992، وكانت تبلغ من العمر 4 سنوات، ونال الفيديو إعجاب جمهورها ومتابعيها عبر السوشيال ميديا من خلال تعليقاتهم على الفيديو.

أغنية «أفريقيا» والتي يعرفها الجمهور بـ«بالحب اتجمعنا» غناها الهضبة في افتتاح بطولة كأس الأمم الإفريقية التي أقيمت بمصر عام 1991، وهي من كلمات مجدي النجار، وألحان عمرو دياب، وتوزيع مودى الإمام، وتقول كلماتها: «بالحب اتجمعنا والدنيا هتسمعنا والليلة أول أعيادنا أدي طريق أمجادنا وأدي السمر ولادنا وأدي القاهرة وأدي بلدنا.. آاااااه أفريقيا».

وأحيا الهضبة حفل افتتاح البطولة عام 1991 من أرض الملعب على أنغام «بالحب اتجمعنا»، وغناها بالعربية والإنجليزية، وكان يرتدي قميص أبيض منقط بالأسود، وبنطلون أسود.

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