رامي عياش يشارك في فعاليات مهرجان "صور الدولية" ضمن حفلات صيف 2019

يُشارك الفنان اللبناني رامي عياش، ضمن فعاليات مهرجان صور الدولية جنوب لبنان، وذلك ضمن حفلات صيف 2019.

ومن المقرر أن يُحيي رامي عياش حفله ضمن مهرجان صور الدولية 20 يوليو القادم، ويُقدم باقة منوعة من أجمل أغنياته القديمة والجديدة.

هذا ويُحييّ رامي عياش في السابع والعشرين من يونيو الحالي، حفله ضمن فعاليات مهرجان موازين في المغرب، ويُقدم مجموعة من أغنيات ألبومه الجديد "قصة حب" إضافة إلى مجموعة من أغنياته القديمة. قد يهمك ايضاً: رامي عياش يؤكد أن الأغاني الشعبية موجة وستنتهي ولن تعيش رامي عياش يُحيي حفلاً بمهرجان موازين العالمي في المغرب

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