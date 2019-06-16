طرح ثاني أغنيات ألبوم رامي صبري الجديد "حاول تنساني"

طرحت نجوم ريكوردز للإنتاج الفني، أغنية جديدة للفنان رامى صبرى، بعنوان "حاول تنسانى"، وهى الأغنية الثانية من ألبومه الجديد "فارق معاك"، والذى سيتم طرحه فى موسم الصيف الجارى.

و"حاول تنسانى" من كلمات تامر حسين، وألحان رامى صبرى، وتوزيع طارق توكل، ويتم طرحها عقب أغنية "انا بابا" التى تم طرحها أول أيام عيد الفطر، وتعاون فيها رامى صبرى مع الشاعرة هالة على، والملحن عزيز الشافعى، وتوزيع جلال حمداوى.

وكان رامى صبرى خضع لجلسة تصوير الألبوم مع المصور العالمى Dan Kennedy، صاحب أشهر جلسات التصوير لكبار النجوم مثل David Beckham وGeorge Clooney وRonan Keating وAngelina jolie وDrew Barrymore وCRAIG DAVID وDavid Haye.

يذكر أن آخر أغنيات رامى صبرى بعنوان “مبروك علينا” وتم تصويرها فى العاصمة اللبنانية بيروت مع المخرج فادي حداد، ومن إنتاج “نجوم ريكوردز”، وهي من كلمات الشاعر الغنائى تامر حسين، وألحان رامي صبري، وقام بالتوزيع الموسيقي والمكساج والماستر جلال الحمداوي.

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