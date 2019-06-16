روبي ويليامز يخسر جائزته الشرفية بسبب مصلحة الضرائب

لندن - لايف ستايل
خسر النجم العالمي الشهير روبي ويليامز جائزة شرفية، حصل على الجائزة في بداية عام 2019 لأعماله الخيرية ونجاحه كنجم بسبب مزاعم تورطه في مشكلات مالية مشبوهة.
ويُذكر أن لجنة التكريم التابعة لمجلس الوزراء البريطاني كانت رشَّحته للحصول على وسام الإمبراطورية البريطانية بعدها، ولكنها تراجعت عن قرارها لاحقًا بعد تدخل مصلحة الضرائب.
ويُعتقد أن "ويليامز" البالغ من العمر 45 عامًا، هو أول نجم معروف على هذه القائمة السوداء الجديدة المخصصة للأثرياء أصحاب الأمور المالية المشبوهة.
وأخطر أحد كبار مسؤولي هيئة "إيرادات وجمارك صاحبة الجلالة"، لجنة التكريم بأنه من حقهم التراجع عن قرارهم، وأن "ويليامز" هو المسؤول عن نفسه، وقال المسؤول، "إذا لم تدفع مستحقاتك للمجتمع، لا يمكنك توقع التمتع بالمزايا"، في إشارة إلى تهرب "وليامز" الضريبي، وإنكار النجم للأمر.
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