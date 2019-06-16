أحلام تُشارك بإحياء حفل زفاف أبناء حاكم دبي

أعربت الفنانة الإماراتية أحلام عن سعادتها بمشاركتها في إحياء حفل زفاف أبناء الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، حاكم دبي، الثلاثة، معتبرة مشاركتها وساما وخيرا لها ومنحة عظيمة من الشيخ محمد وزوجته.

وقدمت أحلام التهنئة عبر "إنستغرام" للشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، حاكم دبي، على زفاف أبنائه.

ونشرت أحلام صورة لها من حفل زفاف أبناء حاكم دبي الذي شاركت في إحيائه وعلقت قائلة: "أبارك لسيدي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، حاكم دبي، والشيخة هند بنت مكتوم لزفاف أنجالهما الشيوخ حمدان، ولي عهد دبي، وأحمد، ومكتوم، ربي يحفظهم ويتمم عليهم".

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وتابعت: "كما تشرفت اليوم أنني كنت الفنانة العربية اللي تشرفت بالغناء في هذا الحفل الكبير اللي أعتبره تشريف ووسام على صدري ربي يتمم عليكم يا رب وهذا اليوم فعلاً فرحة وطن".

وأحيت أحلام مؤخرًا حفلًا غنائيًا في جدة ضمن حفلات عيد الفطر، بالمملكة العربية السعودية، وحضر الحفل الذي أقيم في الصالة بمدينة الملك عبدالله بالجوهرة عدد كبير من الجماهير.

وغردت المطربة أحلام عن الحفل عبر حسابها على "تويتر" بقولها: "جمهور فني مبدع منورين الحفل أهل جدة وأهل السعودية كلهم وتنظيم خطير من شركة بنش مارك".

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