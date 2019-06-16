بوردة حمراء.. سارة نخلة تكشف عن أحدث جلسة تصوير

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة: خضعت الفنانة السورية سارة نخلة لجلسة تصوير جديدة، كشفت عنها عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام". وظهرت نخلة في الصور بإطلالة جديدة ومميزة، مرتدية تنورة حمراء اللون، كما زينت رأسها بوردة حمراء وسط شعرها، وعلقت: " الورد الأحمر يخاطب المرأة ذات العاطفة البركانية". يذكر أن سارة نخلة شاركت في السباق الرمضاني الماضي بمسلسل "حكايتي"، بطولة الفنانة الشابة ياسمين صبري، وأحمد صلاح حسني، ووفاء عامر، وأحمد حاتم، ومن تأليف محمد عبدالمعطي، وإخراج أحمد سمير فرج.

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