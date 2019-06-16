إليسا تُمارس تمارينها الرياضية وتعود لصديقاتها من جديد

استأنفت الفنانة اللبنانية إليسا حياتها بشكل طبيعي بعد فترة قضتها في المستشفيات في مرحلة ما بعد العلاج إثر إصابتها بمرض سرطان الثدي، وشاركت الفنانة اللبنانية جمهورها مجموعة من المنشورات من أجل طمأنتهم عليها، وكدليل على استئناف حياتها بشكل طبيعي.

ونشرت إليسا عبر موقع "تويتر" فيديو ظهرت فيه وهي تفترش الأرض وتمارس بعض التمارين الخفيفة ويجلس فوق بطنها "كلبها" الصغير.. وعلقت قائلة: "تمارين الصبح مع ستار"، أما عبر حسابها الخاص على "إنستغرام" فنشرت الفنانة اللبنانية صورًا تجمعها بصديقاتها خلال قضائهن وقتًا ممتعًا، وظهرت في الصور بإطلالة كاجوال مثيرة مُرتدية قميصًا باللون الأسود من القماش الشيفون يكشف عن جسدها، نسقته مع بنطلون جينز، وبدت إليسا وهي بحالة إنسجام مع صديقاتها وهي تتوسطهن ويعبرن عن حبهن لها بالقبل والأحضان.

وتعرضت إليسا لمضاعفات بسبب علاج سرطان الثدي، وبعدها سافرت إلى بلجيكا لإجراء عملية جراحية، إلا أنها أصيبت مرة أخرى بآلام في ذارعها اليمنى، استلزم سفرها إلى ألمانيا وإجراء عملية جراحية هناك.

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وأثارت المطربة اللبنانية قلق جمهورها بمشاركتها متابعيها صورة قبل أيام عبر "إنستغرام"، ظهرت فيها برفقة طبيبتها الخاصة، في ألمانيا، إذ كانتا معا في مطار إسطنبول.

كان على يد إليسا لفافة طبية، جعلت البعض يؤكد خضوعها لعملية جراحية جديدة، للعلاج من احتباس المياه فيها نتيجة الإشعاع الكيميائي الذي خضعت له خلال علاج سرطان الثدي.

يُذكر أن إليسا كشفت عن إصابتها بسرطان الثدي من خلال طرحها فيديو كليب أغنية "إلى كل اللي بيحبوني"، والذي رصدت فيه بداية معرفتها بإصابتها بالمرض، وتناولها الأدوية والعلاج النفسي، وأخفت الخبر عن جمهورها حتى لا يؤثر ذلك على شعبيتها، وخوفًا على والدتها.

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