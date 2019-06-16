أحمد فتحي يهنئ كريم محمود عبدالعزيز بعيد ميلاده: "بحبك ياقناص"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة: هنأ الفنان أحمد فتحي صديقه الفنان كريم محمود عبدالعزيز بعيد ميلاده، الموافق 15 يونيو. ونشر فتحي صورة تجمعه بكريم، عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام"، وعلق: " زغلله بيقول لميزو القناص ، كل سنة وإنت طيب، بحبك ياقناص". يذكر أن الفنان أحمد فتحي شارك في رمضان الماضي بمسلسل" شقة فيصل"، بطولة كريم محمود عبدالعزيز، واَيتن عامر، وائل نور، نسرين أمين، والعمل من تأليف محمد صلاح العزب، وإخراج شيرين عادل.

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