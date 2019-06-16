أحمد عز ينشر صورة جديدة من كواليس "ولاد رزق 2"

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر:
نشر الفنان أحمد عز، صورة جديدة من كواليس أحدث أفلامه "ولاد رزق 2"، المقرر عرضه بعيد الأضحي.
وظهر عز وسط مجموعة من الفتيات، في الصورة التي نشرها عبر حسابه الشخصي بـ"إنستجرام"، وعلق عليها قائلاً: "أسود الأرض راجعين".
وعلى جانب آخر، يواصل المخرج طارق العريان، تصوير المشاهد المتبقية من الفيلم خلال الأيام المقبلة، استعدادًا لدخوله في عمليات المونتاج والمكساج حتي يكون جاهزًا للعرض في موسم عيد الأضحي المقبل .
فيلم "ولاد رزق 2" يشارك فى بطولته أحمد عز، وعمرو يوسف، وأحمد الفيشاوى، وأحمد داوود، وكريم قاسم، وخالد الصاوى ونسرين أمين، وعدد كبير من ضيوف شرف على رأسهم غادة عادل وخالد الصاوى وإياد نصار وباسم سمرة ومن تأليف صلاح الجهينى، وإخراج طارق العريان.
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