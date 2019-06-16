رجاء الجداوي تشيد بفيلم الممر: " رائع بكل المقاييس"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

أشادت الفنانة رجاء الجداوي بفيلم "الممر"، كما وجهت رسالة لأبطاله وفريق العمل.

ونشرت رجاء البوستر الدعائي للفيلم، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، وعلقت: " فيلم رائع بكل المقاييس تأليف وإخراج للمخرج العبقري شريف عرفة".

وتابعت رجاء : "كل أبطال الفيلم أو ضيوف شرف في أعلى درجة من التألق والإبداع والتميز، تصوير إضاءة من أروع ما يكون، موسيقى العملاق عمر خيرت، مشاعر كتيره يخرج بها المشاهد بالحب للوطن والانتماء والفخر ".

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واختتمت تعليقها: " شكرا فريق عمل فيلم الممر فيلم يحترم الجمهور".

فيلم "الممر" تأليف وإخراج شريف عرفة، وكتب له الحوار الشاعر أمير طعيمة، وأبطاله أحمد عز، إياد نصار، هند صبري، محمد جمعة، محمد فراج، محمد الشرنوبي، أحمد صلاح حسني، شريف منير، محمود حافظ، أمير صلاح الدين، أحمد رزق، أحمد فلوكس.