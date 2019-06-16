حسن الرداد: "مستحيل أتجوز على إيمي"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – هاني صابر:

رد الفنان حسن الرداد، على سؤال وجهه له الإعلامي عمرو الليثي حول إمكانية تكرار الزواج مجددًا على زوجته الفنانة إيمي سمير غانم، قائلاً : "لا طبعًا..مستحيل أتجوز على إيمي".

جاء ذلك خلال حلول حسن الرداد وأسرة مسلسل"الزوجة 18 " ضيوفًا على برنامج "واحد من الناس" الذي يقدمه الإعلامي عمرو الليثي، على قناة النهار.

مسلسل"الزوجة 18" عرض خلال شهر رمضان المنقضي، وشارك في بطولته حسن الرداد وناهد السباعي، وهيدي كرم، ومحمود البزاوي، وسلوى خطاب، وإيناس كامل ونور الكاديكي، وإخراج مصطفى فكري.