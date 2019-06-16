شاهد.. مواجهة ساخنة بين رامز جلال وأحمد السقا!

كتب امير فتحي في الأحد 16 يونيو 2019 03:56 صباحاً - نشر الفنان المصري رامز جلال مقطع فيديو جديد ظهر من خلاله في كواليس فيلمه الجديد “سبع البرمبة”، الذي يعرض حاليا بدور العرض السينمائي في مصر وعدد من الدول العربية.

وظهر رامز وهو يستعد لمواجهة الفنان أحمد السقا، الذي ظهر في الفيلم كضيف شرف حيث جسد شخصية منصور الحفني، التي قدمها في فيلمه الشهير “الجزيرة”.

وأثارت المواجهة بين النجمين قلق رامز جلال، فعلق قائلا: “السقا بيلعب زانة مش بيعمل مشهد أكشن، (سبع البرمبة) بجميع دور العرض والله المستعان.. رامز جلال.. أحمد السقا”.

يشار إلى أن فيلم سبع البرمبة، احتل المركز الثالث في قائمة إيرادات أفلام موسم عيد الفطر السينمائي، وذلك بعد فيلمي “كازابلانكا”، و”الممر”، وهو من بطولة رامز جلال، وبيومي فؤاد، وجميلة عوض، ومحمد ثروت، ومها أبو عوف، من تأليف لؤي السيد، وإخراج محمود كريم.